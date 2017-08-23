تحذير من الوقوع في مصيدة شبكات “واي فاي” المجانية

حذرت شركة نورتن العاملة في مجال مكافحة الفيروسات الإلكترونية، مستخدمي شبكات الإنترنت المجانية “واي فاي”، من الوقوع في مصيدة المتطفلين والقراصنة، وبالتالي تعريض بياتهم لخطر الاستغلال.

وأظهر مسح للشركة نشرت نتائجه الاثنين، أن 95 بالمئة من مستخدمي هذه الشبكات في الإمارات، تبادلوا معلومات حساسة عبرها، مثل أرقام الحسابات المصرفية أو بيانات تتعلق بالبريد الإلكتروني.

وشارك في المسح الذي أجرته نورتن، بشأن مخاطر استخدام شبكات “واي فاي”، أكثر من 15 ألف شخص في 15 دولة، بهدف التعرف على كيفية استخدامهم لها، وطرق الدخول إليها.

وعلى الرغم من أن المستخدمين يعرفون مخاطر الاتصال بمثل هذه الشبكات، فإن غالبيتهم لا يتخذون الاحتياطات اللازمة لتجنب المخاطر التي قد تعرض بياناتهم الشخصية لخطر السرقة.

فقد أكد 27 بالمئة ممن شاركوا في المسح في الإمارات (من بين 1000 مستخدم) أنهم دخلوا إلى حساباتهم المصرفية وتبادلوا معلومات مالية عبر شبكات “واي فاي” عامة، من بينها مشاركة بيانات بطاقاتهم الائتمانية.

وفي الإمارات أيضا، استخدم 72 بالمئة شبكات “واي فاي” المجانية للدخول إلى حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، في حين استخدم 61 بالمئة منهم الشبكات ذاتها في تفقد بريدهم الإلكتروني.

وينصح خبراء التكنولوجيا المستخدمين بالإبقاء على استخدام شبكات “واي فاي” في الحدود الدنيا، وعند الضرورة فقط، وعدم الدخول إلى أي شبكة دون التعرف على عواقب استخدامها.

ويوصي الخبراء أيضا بضرورة التأكد من أن الشبكة موثوقة، مثل تلك التي تستخدم بروتوكول HTTPS التي تكون محمية من الاختراق إلى حد كبير.