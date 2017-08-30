 مكة المكرمة.. استعداد بكافة الإمكانيات ليوم التروية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 3 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مكة المكرمة.. استعداد بكافة الإمكانيات ليوم التروية

مكة المكرمة.. استعداد بكافة الإمكانيات ليوم التروية
المناطق - وكالات

تبدأ قوافل الحجاج، يوم الأربعاء، الثامن من شهر ذي الحجة في الصعود إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، أول أيام مناسك الحج، بينما استعدت الجهات المعنية بتوفير كل الإمكانيات لتيسير أداء المناسك.

ووضعت نقاط أمنية على جميع الطرق التي يسلكها الحجاج من أجل تنظيم حركة القوافل وضمان سيولة الحركة، لتنفيذ خطة لتصعيد الحجاج لمشعر منى.

وركزت الخطة على منع دخول السيارات الصغيرة إلى المشاعر المقدسة وإتاحة الفرصة لسيارات النقل الكبيرة التابعة للنقابة العامة للسيارات وشركات النقل لنقل حجاج بيت الله الحرام من وإلى المشاعر المقدسة.

وتم تهيئة مخيمات إقامة الحجاج وتجهيزها بلوازم الإعاشة، إضافة إلى الخدمات الطبية.

كما جهزت الأمانة العامة للعاصمة المقدسة قرابة 400 موقع في المشاعر المقدسة للمباسط ومحلات بيع المواد الغذائية، وتنوعت أنشطتها بين مخابز ومطاعم ومواد الغذائية وصيدليات وبرادات وصوالين حلاقة واتصالات وغيرها .

وأصدرت معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة، الأدلة الإرشادية لمشعري منى وعرفات، باللغتين العربية والإنجليزية ونسخة إلكترونية على الإنترنت.

وتهدف الأدلة الإرشادية المحدثة إلى تحديد موقع كل بعثات الحج والخدمات المختلفة، من أجل سهولة الوصول إلى كافة الوجهات بالمشاعر المقدسة.

ويتجه حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة والمسمى ” يوم التروية ” محرمين على اختلاف نسكهم إلى صعيد منى، حيث يقضون اليوم هناك ويبيتون هناك حتى فجر اليوم التالي، ليتوجهوا بعد ذلك إلى صوب جبل عرفات وهو ركن الحج الأكبر.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ولد الوكن

    اللهم يسر لضيوف الرحمن حجهم ومناسكهم وتقبل منهم طاعاتهم.

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