 احتجاجات داخل سجن صنعاء لتحسين الأوضاع.. والميليشيات تقمعها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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احتجاجات داخل سجن صنعاء لتحسين الأوضاع.. والميليشيات تقمعها

احتجاجات داخل سجن صنعاء لتحسين الأوضاع.. والميليشيات تقمعها
المناطق - وكالات

قمعت حراسة السجن المركزي من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، احتجاجات داخل السجن المركزي بصنعاء قام بها مئات من المعتقلين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، حيث طالب المحتجون بتوفير الغذاء والمياه لهم المنقطعة عن السجن منذ عدة أيام.

وأكد شهود عيان أن الميليشيات استخدمت الهراوات والقنابل الغازية لتفريقهم وإعادتهم بالقوة إلى عنابرهم.

رابطة أمهات المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح دانت ما تعرض له السجناء من أعمال عنف واعتداءات بالضرب والقنابل الغازية، وفقا لـ”العربية”.

وحملت الرابطة في بيان لها الميليشيات مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء وما ستؤول إليه مستقبلا نتيجة أعمال القمع والتعذيب التي يتعرضون لها.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى سرعة التدخل لإنقاذ مئات المعتقلين السياسيين بينهم عشرات النشطاء والصحافيين الذين تحتجزهم الميليشيات في السجن المركزي بصنعاء.

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