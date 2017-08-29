الإعلام القطري يشن هجوما على مجلس التعاون .. ويقلل من دوره وفعاليته

عكفت وسائل إعلام قطرية على التقليل من دور مجلس التعاون الخليجي والحديث عن حق قطر في الانسحاب من المجلس لعدم ضمان مصالحها، بحسب قناة “العربية”.

وتزامنت هذه الحملة الإعلامية مع تصريحات للسفير الإيراني السابق في الدوحة، عبد الله سهرابي، كشف فيها أن أمير قطر كان ينوي الانسحاب من مجلس التعاون منذ بداية الأزمة إلا أن مستشاريه نصحوه بالتريث.

ومنذ تلويح الوزير الإماراتي أنور_ قرقاش بإخراج قطر من مجلس دول التعاون، تعمل الدوحة جاهدة على التقليل من دور المجلس وفعاليته، واصفة إياه بالميت سريريا لتخلص بأن لها الحق في الانسحاب منه.

وأكدت وسائل إعلام قطرية، خاصة المكتوبة، أن مجلس التعاون لم يقدم شيئا لقطر ولمصالحها الأمنية، بل يقوم بدور سلبي تجاهها خلال الأزمة، نظرا إلى أن الدول المقاطعة تشكل الكتلة الأكبر فيه، مشيرة إلى أن الدوحة تعتمد في ضمان أمنها على شراكة مع دول خارج المجلس مثل تركيا وأمريكا، وأن انسحابها من المجلس خيار وارد.

وجاء هذا التوجه للإعلام القطري في أعقاب تصريحات للسفير الإيراني السابق في الدوحة عبد الله سهرابي، الذي كشف في لقاء مع صحيفة “جام جم” الإيرانية، عن نية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الانسحاب من مجلس التعاون منذ بدء أزمة بلاده، وأن مستشاريه نصحوه بالتريث.

هذا ويؤشر تدعيم العلاقات القطرية المستمر مع طهران على نوايا الدوحة في الالتفاف نحو تأمين اقتصادها وصنع سياسة خارجية خارج إطار المربع الخليجي.