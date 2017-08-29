 طيران التحالف يدمر فرقتين للميليشيات الانقلابية في الجوف اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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طيران التحالف يدمر فرقتين للميليشيات الانقلابية في الجوف اليمنية

طيران التحالف يدمر فرقتين للميليشيات الانقلابية في الجوف اليمنية
المناطق - وكالات

دمّر طيران التحالف في اليمن الليلة الماضية في غارتين منفصلتين فرقتين تابعتين للميليشيات الانقلابية في منطقتي “حام الاعلى” و “الحيال” في مديرية المتون بمحافظة الجوف اليمنية.

وقال موقع ” سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن الجيش الوطني في المنطقة السادسة صد اليوم هجوماً شنته الميليشيات الانقلابية على مواقعه في وادي “قويحش” بجبهة الساقية، وأن المهاجمين لاذوا بالفرار، وأن ألغاما أرضية زرعتها الميليشيا في وقت سابق تفجرت ببعض الفارين فسقطوا بين قتيل وجريح.

وفي ذات السياق اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في موقع صفر الحنايا بجبهة حام، وتمكنت مدفعية الجيش من القضاء على مصدر النيران المعادية.

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