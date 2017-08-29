إنشاء طريق جديد لتسهيل نفرة الحجاج من عرفات

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة, مشروع الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله مع طريق الأمير سلطان ( الهدا – الطائف ), الذي يعدّ أحد أهم مشروعات الطرق بمكة المكرمة ، حيث سيسهم في تسهيل وانسيابية حركة السيارات خاصة خلال المواسم .

وأوضح مدير عام الطرق بأمانة العاصمة المقدسة المهندس زهير بن عبدالرحمن سقاط, أن المشروع سيستخدم – بإذن الله – في نفرة أكثر من (3000) حافلة من حافلات حجاج البر، وسيسهم في تخفيف الضغط الذي تشهده الطرق الأخرى .

وأفاد سقاط, أن الأمانة عملت بوتيرة متسارعة للاستفادة من المشروع بشكل كامل في موسم حج هذا العام، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن منظومة مشاريع نفذتها أمانة العاصمة المقدسة بهدف تسهيل حركة المركبات والعمل على انسيابية الحركة المرورية وفك اختناقات السير، والحد من الاختناقات التي قد تحدث خلال المواسم .

وبيّن أن مشروع (الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله مع طريق الأمير سلطان) يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية للقادم من طريق الهدا – الطائف باتجاه مكة المكرمة ، وكذلك تخفيف الضغط على الطريق المؤدي إلى مشعر مزدلفة عبر الطريق الدائري الثالث, مع إمكانية سرعة انتقال الحجاج من مشعر عرفة إلى مشعر مزدلفة ، كما سيسهم الطريق الجديد في تسهيل الحركة المرورية من مقر المواكب والضيافة إلى مشعر مزدلفة, وتسهيل الحركة المرورية باتجاهات كلٍ من مشعر مزدلفة والعوالي والعزيزية في جميع الأوقات ، مع إمكانية استخدام الطريق لفكّ الاختناقات المرورية على مدار العام باتجاه طريق الملك عبدالله, وللوصول إلى منطقة المعارض أو نقل الحركة إلى طريق الأمير سلطان .

ويبلغ إجمالي طول الطريق (1000) متر طولي وعرضه (30) مترًا ، بالإضافة إلى وجود حارات وجزر وسطية تم تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية .

كما شمل المشروع تركيب (60) من أعمدة وفوانيس الإنارة التي تعمل بأفضل التقنيات ، بالإضافة إلى إجراء جميع الأعمال الفنية والهندسية المطلوبة في المشروع, مثل أعمال القطع الصخري وأعمال الدهانات, والحواجز الخرسانية, وما إلى ذلك .

يذكر أن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, تضم شبكةً ضخمةً من الطرق والإنفاق والجسور ، التي صممت وفق أعلى المعايير لتربط جميع أجزاء ونواحي هذه العاصمة المقدسة .