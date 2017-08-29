أمانة نجران تنفذ فعاليات ترفيهية للطفل والأسرة في عيد الأضحى

تنفذ أمانة منطقة نجران عدد من الفعاليات الترفيهية خلال أيام عيد الأضحى المبارك تستهدف من خلالها الطفل والأسرة وتستمر لمدة 3 أيام حيث تنطلق الفعالية الأولى يوم السبت 1438/12/11هـ بعد صلاة المغرب مباشرة في الساحة المقابلة لقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود؛ والفعالية الثانية بمنتزه أبا الرشاش بعد صلاة مغرب يوم الاثنين 1438/12/13هـ وفعالية اليوم الثالث ستكون في مجمع ريحانا مول بحي دحضة بمدينة نجران بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء 1438/12/14هـ مباشرة.

وأوضح أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش أن برنامج احتفالات عيد الاضحى هذا العام يتضمن فعاليات ترفيهية وفنية ومسابقات ثقافية ورياضية تقام في 3 مواقع تستهدف الطفل والأسرة بالإضافة إلى فعاليات المرسم الحر للطفل.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل حرص أمانة منطقة نجران على تفعيل دورها الاجتماعي ورفع درجة التواصل مع المجتمع ومشاركة المواطن والمقيم فرحة العيد السعيد.

مشيراً إلى ان هذه الفعاليات ستنطلق في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك وخلال الفترة المسائية.