 الوحدات العسكرية للقوات المسلحة تناقش الاستعدادات للحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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الوحدات العسكرية للقوات المسلحة تناقش الاستعدادات للحج

الوحدات العسكرية للقوات المسلحة تناقش الاستعدادات للحج
المناطق - الرياض

عقدت الوحدات العسكرية للقوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اجتماعاً اليوم في مركز قيادة وحدات القوات المسلحة في مكة المكرمة برئاسة قائد الوحدات العسكرية للقوات المسلحة في مهمة الحج اللواء الركن فارس بن عبدالله العمري، وحضور ضباط القوات المسلحة المشاركة من كل قوة في مهمة الحج.

وناقش الاجتماع الاستعدادات للحج، والخطط والجهود المقدمة من القوات المسلحة لتسهيل وتنظيم مهمة الحج لهذا العام.
وأكد اللواء العمري أن الاجتماع بحث سير جميع المهام الأمنية والخدمات المقدمة للحجاج التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة .

وأوضح أن مشاركة القوات المسلحة في موسم الحج مكملة لدور باقي القطاعات الأمنية ، مطالباً الجميع بذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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