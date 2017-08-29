 الجوازات : 1,747,440 حاجاً قدموا للمملكة عبر جميع المنافذ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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الجوازات : 1,747,440 حاجاً قدموا للمملكة عبر جميع المنافذ

الجوازات : 1,747,440 حاجاً قدموا للمملكة عبر جميع المنافذ
واس - منى

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى نهاية يوم أمس الاثنين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1,747,440 حاجاً .
وأفادت أن عدد الحجاج القادمين جواً بلغ 1,643,896 حاجاً , فيما بلغ عدد الحجاج القادمين براً 88,717 حاجاً , في حين كان عدد القادمين للمملكة عبر البحر 14,827 حاجاً , وذلك بزيادة بلغت 423,914 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 32 % تقريباً .

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