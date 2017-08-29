أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى نهاية يوم أمس الاثنين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1,747,440 حاجاً .
وأفادت أن عدد الحجاج القادمين جواً بلغ 1,643,896 حاجاً , فيما بلغ عدد الحجاج القادمين براً 88,717 حاجاً , في حين كان عدد القادمين للمملكة عبر البحر 14,827 حاجاً , وذلك بزيادة بلغت 423,914 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة قدرها 32 % تقريباً .
الجوازات : 1,747,440 حاجاً قدموا للمملكة عبر جميع المنافذ
أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة حتى نهاية يوم أمس الاثنين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بلغ 1,747,440 حاجاً .
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