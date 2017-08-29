أمانة الاحساء.. إتمام استعدادات المسالخ لـ ” الأضحى ” و342 ألفاً مذبوحات الانعام

كشفت إحصائية صادرة عن وكالة الخدمات بأمانة الاحساء عن ان مذبوحات الانعام في المسالخ الـ 3 التابعة للامانة ” المسلخ المركزي ، مسلخ العمران ، مسلخ العيون ” الى نهاية شهر ذوالقعدة من العام الحالي 1438هـ بلغت 342433 ( ثلاثمائة واثنان واربعون ألفاً واربعمائة وثلاثة وثلاثون ذبيحة ) من الضأن والابقار والجِمال ، بينما تم الإعدام الجُزئي لـ 28801 لاعضاء جُزئية من المذبوحات وكذلك الإعدام الكُلي لـ 826 من الانعام التي اثبتت الفحوص البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

الأمانة أتمت خطط التجهيز للمسالخ لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الاضحى المبارك بخدمات تهدف إلى التيسير عليهم في استلام وتسليم الذبائح ، واوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم في جولته التفقدية للمسالخ أمس الثلاثاء 7ذوالحجة: ان الأمانة عملت على اتخاذ الإجراءات الحثيثة لاستقبال الموسم من ناحية تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قبل لجان الإشراف التابعة للأمانة ، بالاضافة إلى تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح ، واشار الملحم الى ان الطاقة الاستيعابية الكُلية لاعداد الذبائح خلال ايام عيد الاضحى المبارك تُقدر بحوالي 20 ألف رأس من الانعام يومياً (15 ألف رأس يتم ذبحها في مسالخ الامانة الثلاثة ، و5 الاف رأس اخرى في المسالخ المُصرح لها بالذبح في هذه الفترة تحت اشراف ومراقبة الامانة ).

مضيفاً أن الأمانة كلّفت (لجنة الذبح العشوائي) والتي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ، ولفت الملحم الى انه سيتم استقبال الأنعام صبيحة يوم العيد وترقيمها ، بينما ستستقبل المسالخ قاصديها بعد صلاة العيد مباشرةً حسب التسلسل الرقمي.

وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي بن صالح المري حذّر من خطورة حالات الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة والتي تتم وسط ظروف تغيب عنها آليات الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يُعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية مما يتسبب في تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم ، كماأن عدم ضمان نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة في الذبح والتجهيز يكون سبباً في تلوث اللحوم ، وكذلك عدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة والتسبب بالتشويه البصري والمكاني لها.

من ناحيته اشار مدير إدارة المسالخ ومراقبة الماشية الدكتور علي العطية ان الأمانة وضعت البرامج والآليات المستمرة للتأكيد على عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك مراحل الاستلام والتسليم ويتضمن ذلك ( تخصيص مجموعة من العاملين لاستلام الذبائح وتوصيلها إلى مدخل الحظائر وبعدها يتم إعطاء ” المواطن ، المقيم” الرقم الخاص بها ويُراعى في ذلك وقت الدخول والإستلام ليتم تسليم الذبائح في فترة محددة تلاشياً للإنتظار الطويل والازدحامات ، زيادة أعداد الاطباء البيطريين للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل الذبح واستبعاد مالايُذبح حسب اللائحة التنفيذية لتنظيم المسالخ وفحص اللحوم الصادرة من الوزارة ، مضاعفة عدد الجزارين ، التأكيد على عاملي النظافة بتنظيف صالات الذبح ورفع مخلّفات الذبائح مباشرةً حيث تم توفير اجهزة تعقيم للأرضيات والجدران وعمل التطهير اللازم لصالات الذبح ومرافق المسالخ ، إستبدال جميع أدوات الــذبح ووسائل نقل الذبائح وخلافه ، التأكيد على مشغلي المسالخ بالتقيد والالتزام بتسعيرة الذبح المنصوص عليها في ايام العيد).