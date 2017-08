المملكة تفتح باب تقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بحجم 400 ميجاواط

أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق مرحلة تقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف لإنتاج 400 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح, الذي يعد المشروع الأول من نوعه في المملكة , ويمكن التقدم للمشروع من الشركات المؤهلة من خلال المنصة الإلكترونية المتوفرة عبر الموقع : www.powersaudiarabia.com.sa.

وأعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عن تأهُل 25 شركة لمشروع دومة الجندل، حيث تم تصنيف الشركات المؤهلة إلى ثلاث فئات، هي فئة “مديري المشاريع” أو فئة “المديرين الفنيين” أو كلتا الفئتين، بناءً على خبراتها السابقة في العمل على مشاريع الإنتاج المستقل للكهرباء التي تندرج ضمن هذا الحجم , وسيكون بمقدور الشركات التي لم تتمكن من اجتياز عملية التأهُّل للجانب الإداري أو الفني من هذا المشروع المشاركة في تقديم عُرُوض التأهُّل وعروض العطاءات للمشروعات المُستقبلية التي تُطرح في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة .

ويأتي مشروع دومة الجندل استكمالاً للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث تم تحديد الموعد النهائي لاستلام وثائق المشروع في شهر يناير 2018.

وأكّد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن المملكة ملتزمة في خططها الرامية لتنويع مصادر الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكهربائية في المملكة , مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة قبل نهاية العام الحالي، انسجاماً مع استهداف الوصول إلى 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.

وأوضح معاليه أن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة حسب رؤية 2030، التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة، ويتجلى ذلك من خلال توفير أكثر من 7,000 فرصة عمل والتشجيع على الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مما يحقق الرخاء الاقتصادي للمواطنين تماشياً مع الأهداف المرسومة في رؤية المملكة 2030″.

واشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة على ضرورة توطين 30% من سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، وستزيد نسبة التوطين في المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البرنامج الرامية إلى توفير ودعم نمو سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة بالمملكة .

مما يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تضم أيضاً مشروع سكاكا لإنتاج 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية في منطقة الجوف، الذي سيتم الإعلان عن نتائج عروضه في 13 محرم 1439 هـ الموافق 3 أكتوبر 2017 م, وسيتم الإعلان عن الشركة الفائزة في 27 نوفمبر , وكلا مشروعي سكاكا ودومة الجندل هما مشروعان من فئة إنتاج الطاقة المستقل ، وسيكونان مدعومين بتوقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25عاماً لمشروع سكاكا و20 عاماً لمشروع دومة الجندل.

وتضم الشركات المؤهلة لتقديم العطاءات لمشروع دومة الجندل ضمن فئات “مديري المشاريع” أو فئة “المديرين الفنيين” أو ضمن كلتا الفئتين لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة :

الأعضاء التقنيون والإداريون

1.Abu Dhabi Future Energy Company, PJSC-Masdar

2.Acciona Energ?a Global, S.L.

3.Cobra Instalaciones y servicios S.A.

4.EDF Energies Nouvelles

5.Enel Green Power S.p.A

6.Enercon

7.GE

8.Gestamp Eolica Sl

9.International Power SA, Dubai Branch (ENGIE)

10.Korean Electric Power Corporation (KEPCO)

11.Marubeni Corporation

12.Mitsui & Co., LTD

13.Siemens Project Ventures

14.Sumitomo Corporation

15.Toyota Tsusho Corporation (TTC)

الأعضاء الإداريون

1.ACWA Power

2.JGC Corporation

3.SNC-Lavalin Arabia LLC

4.Sojitz Corporation

الأعضاء التقنيون

1.Akuo Energy

2.Elecnor

3.Martifer Renewables (MTR)

4.Nordex Acciona Windpower

5.Vestas Middle East

6.Xinjiang Goldwind Science & Technology Co (Goldwind)

وللمزيد من المعلومات حول البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يمكن زيارة الموقع التالي: www.powersaudiarabia.com.sa.