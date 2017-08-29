غرفة الأحساء تعايد منتسبيها وتعلن استقبال مراجعيها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

أعلنت غرفة الأحساء استمرار العمل بإدارة المنتسبين خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك ماعدا أول أيام العيد مبيّنة أن عطلتها تبدأ من يوم الأربعاء 08/12/ 1438هـ الموافق 30/08/2017م وحتى يوم السبت 18/12/1438هـ الموافق 09/09/2017م.

وأوضحت الغرفة في بيان لها أن إدارة المنتسبين ستقدم كافة خدماتها للمراجعين خلال أيام العطلة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، مشيّرة إلى أنها ستعاود دوامها الرسمي المعتاد بدءً من يوم الأحد 19/12/1438هـ الموافق 10/09/2017م، مؤكدة حرصها على تيسير وتوفير كافة التسهيلات والخدمات لمنتسبيها ومراجعيها الكرام.

وتقدمت الغرفة ممثلة في مجلس إدارتها وأمانتها العامة ومنسوبيها بهذه المناسبة السعيدة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، ولقطاع الأعمال بأسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب الأماني وأصدق الدعوات سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى بلادنا الغالية والأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والتقدم والرفاه والسلام.