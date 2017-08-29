 الانتهاء من 6 مشروعات خدمية بميناء ضباء بمنطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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الانتهاء من 6 مشروعات خدمية بميناء ضباء بمنطقة تبوك

الانتهاء من 6 مشروعات خدمية بميناء ضباء بمنطقة تبوك
المناطق - تبوك - سليمان مهنا

يقع ميناء ضباء بمنطقة تبوك على مساحة 11 مليون و 250 ألف متر مربع والمساحة المائية للقناه الملاحية 154800 متر مكعب والمساحة المائية لحوض الدوران 237463 متراً مكعباً والمساحة المائية للرصيف متعدد الاغراض 89867 متراً مكعباً.
وأوضح مدير عام ميناء ضباء أيمن بن أحمد الجهني أن الميناء قدم إليه وغادر منه خلال العام الماضي 425165 راكبا , فيما بلغ إجمالي عدد السيارات المغادرة والقادمة 106499 سيارة، وإجمالي الطنية من البضائع التي استقبلها الميناء وصدرها بلغ مليوني و 300 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن القادمة للميناء والمغادرة منه 1967 سفينة.
وأشار إلى وجود 12 مشروعاً بقيمة 412 مليون ريال منها 6 مشروعات تم الانتهاء منها وهي مشروع إنشاء رصيفين بالميناء ومشروع محطة كهربائية احتياطية ومشروع إنشاء رصيف الحاويات ومشروع تسوير الساحة الشمالية ومشروع توسعة وتطوير البنية التحتية ومشروع استصلاح وسفلتة وإنارة المرحلة الثانية بالميناء إضافة إلى المشروعات الاخرى الجاري تنفيذها وهي تحت الانشاء ومنها مشروع إنشاء وحدات سكنية ومهاجع ومشروع أعمال إنشاء ساحات ومباني ومرافق مساندة للحاويات ومشروع استكمال أعمال الإنارة والسلفتة والمرحلة الثالثة

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