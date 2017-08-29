جامعة الملك خالد ومؤسسة عايض بن دعجم الخيرية تطلقان حملة الحج الأولى لطلاب المنح

بدعم وتوجيه من معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي انطلقت اليوم ( الثلاثاء) حملة الجامعة لتحجيج ٢٥ طالبا من طلاب المنح، بالشراكة مع مؤسسة عايض بن دعجم الخيرية.

وبين المشرف على الصندوق الخيري لطلاب المنح الدكتور ناصر آل قميشان بأن توجيهات معالي مدير الجامعة منذ توليه إدارة الجامعة بأن يقوم الصندوق الخيري بدوره في رعاية طلاب المنح وتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم، وقال” على هذا الأساس وجه معاليه بتشكيل لجنة من خيرة الأساتذة في الجامعة لوضع اللوائح والتنظيمات التي تكفل تحقيق الهدف المنشود وتحقق رؤية الجامعة والقيادة الحكيمة في العناية بطلاب المنح ليكونوا رسل خير وسلام وينقلوا صورة مشرقة عن بلاد الحرمين”.

من جهته أشار عضو لجنة التأسيس للصندوق الخيري لطلاب المنح والمشرف على الحملة الدكتور سعيد السرحاني أن التوجه نحو الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الخيرية الداعمة أثمر في باكورته هذا المشروع الذي يستهدف ٢٥ طالبا من طلاب المنح وينتمون لسبع جنسيات عربية وإسلامية ليؤدوا حجة الإسلام الأولى بتكلفة إجمالية مقدارها ١٤٢٤٠٠ ريال ، وقد تم عمل الإجراءات النظامية اللازمة لضمان تأدية النسك بكل يسر وسهولة.

بدورهم توجه الطلاب المشاركون في هذه الحملة بالشكر الجزيل لمعالي مدير الجامعة ولمؤسسة عايض بن دعجم الخيرية ولجميع أعضاء لجنة الصندوق الخيري على حرصهم ودعمهم وتمكينهم من تأدية هذا الركن العظيم والاطلاع على الجهود الجبارة لحكومة المملكة في خدمة حجاج بيت الله.

يذكر أن هناك عدد من الجهات في الجامعة ساهمت في تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لانطلاقة هذه الحملة، ومنها عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وإدارة الحركة وإدارة الأمن الجامعي.