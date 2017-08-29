 جامعة أم القرى تستضيف أحد معسكرات الكشافة للخدمة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة أم القرى تستضيف أحد معسكرات الكشافة للخدمة العامة الانتهاء من 6 مشروعات خدمية بميناء ضباء بمنطقة تبوك جامعة الملك خالد ومؤسسة عايض بن دعجم الخيرية تطلقان حملة الحج الأولى لطلاب المنح أكبر مدينة للخيام في العالم تحتضن غداً ضيوف الرحمن مغردون يطلقون وسم #لايفوتك_دعاء_الحاج لتحفيز العاملين في خدمة الحجيج أمين عسير: يتفقد ثلوث ريم ومركز الصوالحة و شاطئ عسير و مربه برنامج دوخلتي أثار حنين مسنات رعاية الدمام إلى الزمن العريق قائد قوات الجوازات للحج : “38” قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج “اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات” تنظم رحلات حج للمتعافين من الإدمان وكالة الإعلام الخارجي تنفذ خطتها المخصصة لخدمة الإعلاميين المشاركين في تغطية موسم الحج أمير الشرقية يرعى فعاليات “بيئي1” أكتوبر المقبل حملة لتنظيف شوارع حفر الباطن من المتسولات

جامعة أم القرى تستضيف أحد معسكرات الكشافة للخدمة العامة

جامعة أم القرى تستضيف أحد معسكرات الكشافة للخدمة العامة
المناطق - منى

تستضيف منشآت ومرافق جامعة أم القرى بمكة المكرمة أحد المعسكرات الــ 10 التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية ضمن معسكرات الخدمة العامة لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة ، والذي يضم أكثر من 300 كشاف وقائد من مختلف قطاعات الجمعية.
وعبر نائب رئيس جمعية الكشافة، المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة  الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن شكره لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ممثل في معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق بكري عساس ووكلائها وعمدائها وكشافتها على فتح مرافق الجامعة للكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام .
وأكد الفهد بأن جامعة أم القرى تعد شريكاً استراتيجياً في إنجاح معسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجيج ، و تشارك سنوياً بعدد من عشائر الجوالة وتعد من الفرق المتميزة في جميع المجالات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>