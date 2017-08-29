جامعة أم القرى تستضيف أحد معسكرات الكشافة للخدمة العامة

تستضيف منشآت ومرافق جامعة أم القرى بمكة المكرمة أحد المعسكرات الــ 10 التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية ضمن معسكرات الخدمة العامة لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة ، والذي يضم أكثر من 300 كشاف وقائد من مختلف قطاعات الجمعية.

وعبر نائب رئيس جمعية الكشافة، المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد عن شكره لجامعة أم القرى بمكة المكرمة ممثل في معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق بكري عساس ووكلائها وعمدائها وكشافتها على فتح مرافق الجامعة للكشافة المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام .

وأكد الفهد بأن جامعة أم القرى تعد شريكاً استراتيجياً في إنجاح معسكرات الخدمة العامة لخدمة الحجيج ، و تشارك سنوياً بعدد من عشائر الجوالة وتعد من الفرق المتميزة في جميع المجالات.