 أمانة المدينة تسمح بالذبح في المطابخ المُرخصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمانة المدينة تسمح بالذبح في المطابخ المُرخصة

أمانة المدينة تسمح بالذبح في المطابخ المُرخصة
المناطق - المدينة المنورة

سمحت أمانة منطقة المدينة المنورة لــ 69 مطبخاً للذبح خلال عيد الأضحى المُبارك متفرقة على البلديات الفرعية والضواحي وذلك خــلال الفترة من الفترة 10-12-1438هـ  إلى 13-12-1438هـ  . وبلغ عدد المطابخ المُصرح لها بالذبح التابعة لبلدية قباء 18 مطبخاً , وبلدية العوالي 17 مطبخاً , وبلدية العقيق 9 مطابخ , وبلدية أحد 10 مطابخ , وبلدية العيون 8 مطابخ , وبلدية البيداء مطبخان, وبلدية العاقول مطبخان , وبلدية ابيار الماشي مطبخاً , وبلدية المليليح مطبخاً , وبلدية الصويدرة مطبخ . حيث تقوم الأمانة بتكثيف الرقابة الصحية المطابخ حسب توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية , للتأكد من التزامها بالممارسات الصحية , وتطبيق الاجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة .
وتقوم أمانة المدينة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي في التأكد من تقيد المطابخ , و وتوافر شروط السماح بالذبح وهي : وجود طبيب بيطري يُشرف على عمليات الذبح في المطابخ المًرح لها خلال أيام عيد الأضحى , ووجود شهادات صحية لجميع العاملين وعدم تشغيل أي عمالة تظهر عليهم علامات المرض , الالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء الزي الموحد , التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لرفع حاويات المخلفات , الالتزام بوجود مكان لوضع النفايات ورفع المخلفات والمحافظة على نظافة مكان الذبح بشكل دائم , الالتزام بنظافة أدوات الذبح والخطاطيف وعدم استقبال الحبال لتعليق الذبائح , توفير مصائد للحشرات بشكل كافي , توفير آلية لترقيم المذبوحات , الالتزام بتنظيم الذبح وعدم التكدس في المذبوحات قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي وابلغ مندوب البلدية باي ملاحظة في حينه عند الحاجة ليتمكن من الوقوف عليها ومعالجتها , تعبئة نموذج اعداد المذبوحات مع الاعدامات والإتلافات بشكل يومي , تركيب لوحة بارزة موضحة بها التسعيرة المُخصصة من الأمانة موضحاً بها رقم عمليات الأمانة 940 .
وكثفت الأمانة خلال عيد الأضحى المفتشين الصحيين لمراقبة هذه المطابخ للتأكد من وجود اشتراطات السلامة , وفي حال وجود أي مخالفة يتم تطبيق التعليمات فوراً .  وأهابت أمانة المدينة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها من خلال ذبح أضاحيهم داخل المطابخ المُرخص لها من البلدية والأماكن الخاضعة لإشراف الأمانات والبلديات لدرء انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة ، والحفاظ على سلامتهم .

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