أمانة المدينة تسمح بالذبح في المطابخ المُرخصة

سمحت أمانة منطقة المدينة المنورة لــ 69 مطبخاً للذبح خلال عيد الأضحى المُبارك متفرقة على البلديات الفرعية والضواحي وذلك خــلال الفترة من الفترة 10-12-1438هـ إلى 13-12-1438هـ . وبلغ عدد المطابخ المُصرح لها بالذبح التابعة لبلدية قباء 18 مطبخاً , وبلدية العوالي 17 مطبخاً , وبلدية العقيق 9 مطابخ , وبلدية أحد 10 مطابخ , وبلدية العيون 8 مطابخ , وبلدية البيداء مطبخان, وبلدية العاقول مطبخان , وبلدية ابيار الماشي مطبخاً , وبلدية المليليح مطبخاً , وبلدية الصويدرة مطبخ . حيث تقوم الأمانة بتكثيف الرقابة الصحية المطابخ حسب توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية , للتأكد من التزامها بالممارسات الصحية , وتطبيق الاجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة .
وتقوم أمانة المدينة ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي في التأكد من تقيد المطابخ , و وتوافر شروط السماح بالذبح وهي : وجود طبيب بيطري يُشرف على عمليات الذبح في المطابخ المًرح لها خلال أيام عيد الأضحى , ووجود شهادات صحية لجميع العاملين وعدم تشغيل أي عمالة تظهر عليهم علامات المرض , الالتزام بالنظافة الشخصية وارتداء الزي الموحد , التعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لرفع حاويات المخلفات , الالتزام بوجود مكان لوضع النفايات ورفع المخلفات والمحافظة على نظافة مكان الذبح بشكل دائم , الالتزام بنظافة أدوات الذبح والخطاطيف وعدم استقبال الحبال لتعليق الذبائح , توفير مصائد للحشرات بشكل كافي , توفير آلية لترقيم المذبوحات , الالتزام بتنظيم الذبح وعدم التكدس في المذبوحات قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي وابلغ مندوب البلدية باي ملاحظة في حينه عند الحاجة ليتمكن من الوقوف عليها ومعالجتها , تعبئة نموذج اعداد المذبوحات مع الاعدامات والإتلافات بشكل يومي , تركيب لوحة بارزة موضحة بها التسعيرة المُخصصة من الأمانة موضحاً بها رقم عمليات الأمانة 940 .
وكثفت الأمانة خلال عيد الأضحى المفتشين الصحيين لمراقبة هذه المطابخ للتأكد من وجود اشتراطات السلامة , وفي حال وجود أي مخالفة يتم تطبيق التعليمات فوراً . وأهابت أمانة المدينة المواطنين والمقيمين بالتعاون معها من خلال ذبح أضاحيهم داخل المطابخ المُرخص لها من البلدية والأماكن الخاضعة لإشراف الأمانات والبلديات لدرء انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة العامة ، والحفاظ على سلامتهم .
أمانة المدينة تسمح بالذبح في المطابخ المُرخصة
سمحت أمانة منطقة المدينة المنورة لــ 69 مطبخاً للذبح خلال عيد الأضحى المُبارك متفرقة على البلديات الفرعية والضواحي وذلك خــلال الفترة من الفترة 10-12-1438هـ إلى 13-12-1438هـ . وبلغ عدد المطابخ المُصرح لها بالذبح التابعة لبلدية قباء 18 مطبخاً , وبلدية العوالي 17 مطبخاً , وبلدية العقيق 9 مطابخ , وبلدية أحد 10 مطابخ , وبلدية العيون 8 مطابخ , وبلدية البيداء مطبخان, وبلدية العاقول مطبخان , وبلدية ابيار الماشي مطبخاً , وبلدية المليليح مطبخاً , وبلدية الصويدرة مطبخ . حيث تقوم الأمانة بتكثيف الرقابة الصحية المطابخ حسب توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية , للتأكد من التزامها بالممارسات الصحية , وتطبيق الاجراءات النظامية تجاه المنشآت المخالفة .
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