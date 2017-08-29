 مهرجان الدلم للتمور يشهد حضور متميز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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مهرجان الدلم للتمور يشهد حضور متميز

مهرجان الدلم للتمور يشهد حضور متميز
المناطق - الدلم - أشرف العصيمي

تتواصل فعاليات سوق مهرجان الدلم للتمور الذي سجل حضوراً متميزاً منذ انطلاقه في  بداية شهر  أغسطس الجاري ويستمر لمدة شهرين برعاية كريمة من أمير الرياض بالإنابة سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن، حيث يستحضر المهرجان عوالم خصبة تجسد أهمية الاحتفاء بمنتجات التمور التي استقطبت جمهوراً كثيفاً في الفترة الماضية كون المهرجان يعكس الاهتمام بالموروث ودوره في إحداث تفاعل إيجابي مع الحضور.
وقد شهد السوق منذ بداية المهرجان دخول كميات كبيرة من التمور خاصة “الصقعي” التي تشتهر محافظة الدلم بإنتاج أجود أنواعه، ونبوت السيف والاخلاص والتي شهدت مبيعاتها خلال الفترة الماضية أرقاماً قياسية.

وحول أنشطة مهرجان الدلم للتمور قال رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس البلدي في مهرجان الدلم للتمور الأستاذ ناصر القبعان بأن مؤسسة رمال الغضاء السياحية متمثلة بمديرها المشرف العام على المهرجان الأستاذ يوسف بن إبراهيم الضاري قد استعدت للمرحله الثانية التي ستشهد الانطلاقه الفعلية للسوق .

كما تستعد لإقامة الفعاليات المصاحبة وبرامج تعنى بالأسرة والشباب وعملت على إعداد تجهيزات لتدشين المرحلة الثانية من المهرجان من خلال إضافة فعاليات ترفيهية تتناسب مع المهرجان.

وقد استقطب مهرجان الدلم للتمور بعض الأسر المنتجة كما شهد سوق ومزاد التمور حضور إعلاميين وبعض النخب المجتمعية ومن المنتظر أن يشهد المهرجان بعد عيد الأضحى المبارك انطلاق المرحلة الثانية الخاصة بالفعاليات المصاحبة التي ستشهد الكثير من الأنشطة التي تلائم المجتمع وبخاصة الأسر والتي تعكس أهمية محافظة الدلم كمنطقة سياحية ضمن البرنامج المشترك مع هيئة السياحة والتراث الوطني  أحد شركاء النجاح للمهرجان.

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