 الغامدي يحتفل بزواج ابنه المهندس عطية في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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الغامدي يحتفل بزواج ابنه المهندس عطية في الباحة

الغامدي يحتفل بزواج ابنه المهندس عطية في الباحة
المناطق - الباحة

احتفل الاستاذ عبدالله الغامدي بزواج ابنه المهندس عطيه عبدالله الغامدي والذي يعمل في وزارة الشئون الاسلامية بالرياض على ابنة الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم ال حمود
بحضور الاعلامي الكبير قينان الغامدي وأكثر من ٥٠٠ شخص من وجهاء المجتمع و المسؤولين والاقارب والاصحاب
“صحيفة المناطق” تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة

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