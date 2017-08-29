الغامدي يحتفل بزواج ابنه المهندس عطية في الباحة

احتفل الاستاذ عبدالله الغامدي بزواج ابنه المهندس عطيه عبدالله الغامدي والذي يعمل في وزارة الشئون الاسلامية بالرياض على ابنة الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم ال حمود

بحضور الاعلامي الكبير قينان الغامدي وأكثر من ٥٠٠ شخص من وجهاء المجتمع و المسؤولين والاقارب والاصحاب

“صحيفة المناطق” تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة