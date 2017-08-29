 مدير شرطة منطقة عسير يقوم بجولة ميدانية تفقدية لمراكز الضبط الامني لمتابعة ضبط مخالفي أنظمة الحج  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير شرطة منطقة عسير يقوم بجولة ميدانية تفقدية لمراكز الضبط الامني لمتابعة ضبط مخالفي أنظمة الحج 

مدير شرطة منطقة عسير يقوم بجولة ميدانية تفقدية لمراكز الضبط الامني لمتابعة ضبط مخالفي أنظمة الحج 
المناطق - أبها

قام مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي بجولة ميدانية تفقدية لمراكز الضبط الأمني لمتابعة  ضبط مخالفي أنظمة الحج  شملت جميع مراكز الضبط الامني الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية لمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح اللواء القرزعي أن عدد الحجاج المخالفين والذين تمت إعادتهم من هذه النقاط (١٩٥٧٩) حتى يوم أمس الاثنين مشيراً إلى أن كل هذه الخطط تأتي ضمن توجيهات  مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام معالي الفريق أول سعيد القحطاني وذلك لتحقيق الهدف المنشود بأن يؤدي الحجاج فريضتهم بكل روحانية وسكينة وما ذلك إلا بالدعم السخي والمتابعة الحثيثة من ولاة الأمر حفظهم الله
ونوضح ذلك لنهيب بالجميع مواطنين ومقيمين الإلتزام بأنظمة الحج والتعاون مع رجال الأمن بالإبلاغ عن المخالفين ومكاتب الحج الوهمية.

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