المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا في كابول الأفغانية و ديار بكر التركية

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين في كلٍ من العاصمة الأفغانية كابول وولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي و شعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية تركيا، مؤكدا وقوف المملكة ومؤازرتها لتلك الدول ضد الإرهاب والتطرف.