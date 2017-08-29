 المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا في كابول الأفغانية و ديار بكر التركية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا في كابول الأفغانية و ديار بكر التركية

المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا في كابول الأفغانية و ديار بكر التركية
واس - جدة

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين في كلٍ من العاصمة الأفغانية كابول وولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومتي و شعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية تركيا، مؤكدا وقوف المملكة ومؤازرتها لتلك الدول ضد الإرهاب والتطرف.

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