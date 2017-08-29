وزارة الحج والعمرة تبث رسائل توعوية لضيوف الرحمن

دعت وزارة الحج والعمرة في رسائل توعوية لحجاج بيت الله الحرام، إلى الالتزام بتعليمات مسؤولي التفويج من أجل سلامتهم, وطالبتهم بالسكينة عند أداء نسك رمي الجمرات حتى لايعرضوا أنفسهم والآخرين للخطر جراء التدافع وتجنب الخروج في الأوقات التالية :ـ

أولا ـ اليوم العاشر من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 10:30 صباحاً .

ثانيا ـ اليوم الحادي عشر من الساعة 2 ظهراً الى الساعة 6 عصراً.

ثالثا ـ اليوم الثاني عشر من الساعة 10:30 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بمواعيد رمي الجمرات مطلب شرعي.

وتواصل وزارة الحج والعمرة يوميا بث رسائل توعوية وإرشادية لضيوف الرحمن عبر هواتفهم النقالة وذلك من أجل سلامتهم وتسهيلا لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة .