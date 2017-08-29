عمل وتنمية الرياض يطلق اكثر من “200” برنامج وفعالية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك

اطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بالمراكز والدور الايوائية الرجالية والنسائية التابعة له خلال هذا الأسبوع أكثر من 200 برنامج وفعالية بمناسبة دخول العشر الاوائل من ذي الحجة ويوم عرفة والإستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وتتنوع هذه البرامج التي تنظمها “مراكز التأهيل ودور التربية والحضانة للأيتام والرعاية الاجتماعية والحماية ومؤسستي التربية النموذجية للبنين ورعاية الفتيات ” لتشمل المحاضرات الدينية والتوعوية عن فضل العشر من ذي الحجة واحكام الأضحية ومناسك الحج واداب العيدين والبرامج الثقافية والترفيهية بمشاركة الفرق التطوعية وبعض الجهات الخارجية والبرامج الاجتماعية المتنوعة مثل زيارة المرضى المنومين في المستشفيات وبرامج التسوق للعيد وشراء الأضحية والجلسات الداخلية والرحلات إضافةً إلى إقامة الإفطار الجماعي يوم عرفه لجميع المشمولين بالرعاية داخل الدور والمراكز بمشاركة بعض الموظفين والموظفات المكلفين بالعمل خلال هذه الأيام .

من جهته قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذ / يوسف السيالي أن هذه الفعاليات تأتي لتؤكد حرص الوزارة ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض على استثمار جميع المناسبات الدينية والاجتماعية في غرس القيم والمفاهيم الدينية والتربوية في نفوس فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين بمختلف فئاتهم العمرية ودمجهم مع البيئة الخارجية ليصبحوا اعضاء صالحين في المجتمع .