 عمل وتنمية الرياض يطلق اكثر من “200” برنامج وفعالية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

عمل وتنمية الرياض يطلق اكثر من “200” برنامج وفعالية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك نائب الرئيس اليمني : ميليشيا الانقلاب الحوثية تعمل على محو هوية الشعب اليمني العربي المسلم وزارة الحج والعمرة تبث رسائل توعوية لضيوف الرحمن ضبط (5000) وجبة إعاشة غير صالحة قبل توزيعها على الحجاج معالي الشيخ ” الفوزان ” ناب عن المفتي في اللقاء السنوي للدعاة المشاركين بالحج الذي نظمته الشؤون الإسلامية اللواء التركي يؤكد جاهزية القطاعات العاملة في الحج لاستقبال جموع الحجيج وإعادة 400 ألف مخالف لأنظمة الحج المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا في كابول الأفغانية و ديار بكر التركية 40 مليون م3 كمية المياه في موسم الحج ومتابعة الكترونية منتظمة للوضع التشغيلي مدير شرطة منطقة عسير يقوم بجولة ميدانية تفقدية لمراكز الضبط الامني لمتابعة ضبط مخالفي أنظمة الحج  الاتصالات السعودية تكمل تغطيتها للمشاعر المقدسة بالحلول التقنية الحديثة كفى تتكفل بتحجيج المتعافين من الادمان الغامدي يحتفل بزواج ابنه المهندس عطية في الباحة

عمل وتنمية الرياض يطلق اكثر من “200” برنامج وفعالية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك

عمل وتنمية الرياض يطلق اكثر من “200” برنامج وفعالية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك
المناطق ـ الرياض

اطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بالمراكز والدور الايوائية الرجالية والنسائية التابعة له خلال هذا الأسبوع أكثر من 200 برنامج وفعالية بمناسبة دخول العشر الاوائل من ذي الحجة ويوم عرفة والإستعداد لعيد الأضحى المبارك.
وتتنوع هذه البرامج التي تنظمها “مراكز التأهيل ودور التربية والحضانة للأيتام والرعاية الاجتماعية والحماية ومؤسستي التربية النموذجية للبنين ورعاية الفتيات ” لتشمل المحاضرات الدينية والتوعوية عن فضل العشر من ذي الحجة واحكام الأضحية ومناسك الحج واداب العيدين والبرامج الثقافية والترفيهية بمشاركة الفرق التطوعية وبعض الجهات الخارجية والبرامج الاجتماعية المتنوعة مثل زيارة المرضى المنومين في المستشفيات وبرامج التسوق للعيد وشراء الأضحية والجلسات الداخلية والرحلات إضافةً إلى إقامة الإفطار الجماعي يوم عرفه لجميع المشمولين بالرعاية داخل الدور والمراكز بمشاركة بعض الموظفين والموظفات المكلفين بالعمل خلال هذه الأيام .
من جهته قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الاستاذ / يوسف السيالي أن هذه الفعاليات تأتي لتؤكد حرص الوزارة ممثلةً بفرعها في منطقة الرياض على استثمار جميع المناسبات الدينية والاجتماعية في غرس القيم والمفاهيم الدينية والتربوية في نفوس فئاتها المشمولة بالرعاية من الجنسين بمختلف فئاتهم العمرية ودمجهم مع البيئة الخارجية ليصبحوا اعضاء صالحين في المجتمع .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>