الشركة السعودية للخدمات الأرضية تطبق برنامج “خلو الاجسام الغريبة” في ساحات المطارات

في إطار تحقيق معايير الأمن والسلامة والتي تندرج تحت المسؤولية الإجتماعية للشركة، بادرت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات متكاملة للمناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، بمشاركة القطاعات المعنية، الخطوط السعودية والطيران الأجنبي ومدراء شركات الطيران الدولية، تحت مظلة هيئة الطيران المدني وبحضور مسؤولي تلك الجهات والعاملين بساحات المطارات. حيث نفذت الشركة برنامج إزالة الأجسام الغريبة داخل ساحات المطارات خلال فترة الحج، وقد كانت البداية من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك للتأكد من خلوها من الأجسام الغريبة.

وتأتي تلك الإجراءات من ضمن البرنامج الدوري الذي اعتمدته الشركة لجميع مطارات المملكة وذلك تماشياً مع سياستها التي تحرص على تقديم خدماتها بأعلى المعايير العالمية مع الحرص على تطبيق أفضل ممارسات الأمن والسلامة، حيث أن الأجسام الغريبة F.O.D هي عبارة عن المخلفات الناتجة عن العمليات التشغيلية في ساحة المطار، والتي تؤثر على محركات الطائرات ومحركات المعدات الأرضية الأخرى.

وقد بين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية الأستاذ/ قايد بن خلف العتيبي: ” أن الهدف من تنظيم حملة إزالة الأجسام الغريبة F.O.D من ساحة المطار يأتي ضمن البرامج التي أطلقتها الشركة، وتنفيذها مع شركائها للتأكد الدائم من خلو الساحات من الأجسام الغريبة، وقد بدأ تطبيق هذه الحملة في ثلاثة من مطارات المملكة الرئيسية (الدمام، جدة، المدينة)، وستستمر هذد الحملة حتى تغطي جميع مطارات المملكة، وحتى نتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل ساحات مطارات مملكتنا الحبيبة