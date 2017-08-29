 هدف ماندزوكيتش في ريال مدريد يفوز بجائزة أفضل هدف في أوروبا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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هدف ماندزوكيتش في ريال مدريد يفوز بجائزة أفضل هدف في أوروبا

هدف ماندزوكيتش في ريال مدريد يفوز بجائزة أفضل هدف في أوروبا
المناطق - وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الثلاثاء، عن فوز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي بجائزة أفضل هدف في الموسم الماضي.
سجل ماندزوكيتش هدفا رائعا بتسديدة خلفية في شباك ريال مدريد الاسباني في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز النادي الملكي 4/1 .
وطرح اليويفا استفتاء للجماهير عبر موقعه الرسمي لاختيار أفضل هدف في الموسم الماضي وحصل هدف ماندزوكيتش على 99350 صوتا وجاء هدف السنغالي موسي سو مهاجم فناربخشة التركي في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدوري الأوروبي في المركز الثاني وحصل على 97012 صوتا وجاء هدف جوردي موبولا لاعب برشلونة الاسباني في شباك بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال للشباب في المركز الثالث وحصل على 87534 صوتا.

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