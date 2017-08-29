لافروف يسبق زيارة الملك سلمان إلى روسيا باجتماع جدة

كشفت مصادر دبلوماسية روسية عن توقعها زيارة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى المملكة العربية السعودية في التاسع من أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك قبل زيارة خادم الحرمين المرتقبة إلى موسكو في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية .

ويجري لافروف خلال الزيارة محادثات في مدينة جدة مع الملك سلمان، وولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية عادل الجبير، وعدد من المسؤولين السعوديين.

وأوضحت المصادر أنه سيتم خلال زيارة لافروف التي ستستغرق يومين، إجراء محادثات مع القيادة والمسؤولين في السعودية، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطوراتها وتأثيراتها على المنطقة.

ويقوم وزير خارجية روسيا الآن بجولة خليجية تشمل الكويت وقطر والإمارات لبحث الأزمة مع قطر، بدأها أمس(الاثنين) بزيارة إلى دولة الكويت، التقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الوزراء جابر الحمد مبارك الصباح، ونظيره الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.