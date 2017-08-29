موناكو يتعاقد مع يوفيتيتش من إنتر ميلان

تعاقد نادي موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا مع ستيفان يوفيتيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لمدة أربعة أعوام.

وكان يوفيتيتش قريبا من العودة للدوري الإنجليزي عبر بوابة نيوكاسل يونايتد لكنه استقر في النهاية على الانتقال إلى موناكو في صفقة تكلفت عشرة ملايين جنيه استرليني.

وسيرتدي يوفيتيتش القميص رقم 10 في إشارة إلى الرحيل الوشيك للنجم الصاعد لموناكو كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان.