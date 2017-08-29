 موناكو يتعاقد مع يوفيتيتش من إنتر ميلان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

موناكو يتعاقد مع يوفيتيتش من إنتر ميلان إيران تشيع قائداً بالباسيج و35 أفغانياً قتلوا في سوريا صاروخ كوريا الشمالية يضرب الأسهم ويحلق بالذهب والين العبادي يرفض اتفاق حزب الله لنقل الدواعش لحدود العراق لافروف يسبق زيارة الملك سلمان إلى روسيا باجتماع جدة هدف ماندزوكيتش في ريال مدريد يفوز بجائزة أفضل هدف في أوروبا الشركة السعودية للخدمات الأرضية تطبق برنامج “خلو الاجسام الغريبة” في ساحات المطارات مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعلن نجاح مرحلة القدوم بوصول 950 ألف حاج عمل وتنمية الرياض يطلق اكثر من “200” برنامج وفعالية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك نائب الرئيس اليمني : ميليشيا الانقلاب الحوثية تعمل على محو هوية الشعب اليمني العربي المسلم وزارة الحج والعمرة تبث رسائل توعوية لضيوف الرحمن ضبط (5000) وجبة إعاشة غير صالحة قبل توزيعها على الحجاج

موناكو يتعاقد مع يوفيتيتش من إنتر ميلان

موناكو يتعاقد مع يوفيتيتش من إنتر ميلان
المناطق - وكالات

تعاقد نادي موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء رسميا مع ستيفان يوفيتيتش مهاجم إنتر ميلان الإيطالي لمدة أربعة أعوام.
وكان يوفيتيتش قريبا من العودة للدوري الإنجليزي عبر بوابة نيوكاسل يونايتد لكنه استقر في النهاية على الانتقال إلى موناكو في صفقة تكلفت عشرة ملايين جنيه استرليني.
وسيرتدي يوفيتيتش القميص رقم 10 في إشارة إلى الرحيل الوشيك للنجم الصاعد لموناكو كيليان مبابي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>