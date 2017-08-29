واتس آب تتيح ميزة توثيق الحسابات

أدخلت واتس آب على تطبيقها ميزة الحسابات الموثقة، المصممة لتسهل على المستخدمين والشركات التواصل فيما بينهم، كما ستساعد شارة التوثيق على تمييز الحسابات التجارية عن العادية.

وفي حال بدء محادثة مع حساب تجاري، يتبع لشركة تحتفظ برقم هاتفها على جهازك، تظهر شارة باللون الأخضر وبداخلها علامة بيضاء، ويظهر إشعار داخل المحادثة، للتأكيد على تواصلك مع شركة أو مؤسسة ذات نشاط تجاري، سواء كانت موثقة أم لا.

وتم رصد هذه الميزة من قبل موقع “WABetaInfo”، وتتضمن الرسالة النص التالي: “هذه المحادثة مع حساب تجاري تم التحقق منه، اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات”.

وستظهر للمستخدمين أيضا رسائل مشابهة إذا لم يتم التحقق من حساب النشاط التجاري، وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي شارة.

وقالت واتس آب في بيان لها إن ظهور العلامة الخضراء بجوار اسم جهة الاتصال، يعني أن الشركة تأكدت من أن هذا الرقم ينتمي إلى حساب تجاري معين.

ويأتي ظهور هذه الميزة داخل نسخة بيتا من تطبيق واتس آب، ومن المقرر أن تقتصر على عدد قليل من الشركات المشاركة في البرنامج التجريبي فقط.

وإذا كنت قلقا من تلقي رسائل مزعجة من قبل الشركات فيمكنك منعها، وذلك عن طريق الضغط على زر القائمة وتحديد “More” ثم النقر على أيقونة “Block”.