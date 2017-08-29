 الرئيس السوداني يصل جدة لأداء فريضة الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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الرئيس السوداني يصل جدة لأداء فريضة الحج

الرئيس السوداني يصل جدة لأداء فريضة الحج
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان إلى جدة اليوم لأداء فريضة الحج .
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني ابورأس ، ومدير شرطة محافظة جدة العميد عبد الوهاب عسيري ، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله الريمي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر .

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