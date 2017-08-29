تحريات شرطة الرياض تضبط لصوص ارتكبوا 30 جريمة تكسير وسرقة سيارات

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها شرطة المنطقة في التصدي لجرائم سرقة المركبات والسرقة منها فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بعدد من الجناة بعد تحقيق الاشتباه في ضلوعهم بعدد من حوادث تكسير المركبات والسرقة منها بحي السويدي بالعاصمة الرياض، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب أكثر من ثلاثين حادثة تكسير زجاج مركبات متنوعة بقصد السرقة منها، وتم التحفظ على الجناة رهن استكمال التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.