 “هارفي” قد يجبر أمريكا على استخدام مخزونات الطوارئ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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“هارفي” قد يجبر أمريكا على استخدام مخزونات الطوارئ

“هارفي” قد يجبر أمريكا على استخدام مخزونات الطوارئ
المناطق - وكالات

كشفت وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة قد تفرج عن بعض مخزونات الطوارئ في حال حدوث انقطاعات ممتدة بسبب ما خلفه إعصار “هارفي” من أذى للمنشآت النفطية.

 ووفقا للوكالة فإن المخزونات القياسية من النفط والمنتجات المكررة ستعوض النقص المحتمل الناجم عن الكارثة الطبيعية.

وتوقف إنتاج بعض الخام ونحو مليوني برميل يوميا من طاقة التكرير مع اجتياح الإعصار هارفي ولاية تكساس حيث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وأحدث فيضانات عارمة.

ورغم قول وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إنها ما زالت لا ترى حاجة للسحب من مخزونات الطوارئ فإن رئيس قسم أسواق النفط في الوكالة قال لرويترز إن المنظمة تراقب الوضع عن كثب وستتحرك عند الضرورة.

وأضاف أن وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية تواصلان تقييم الضرر لكن من السابق لأوانه الحديث عن الإجراء المتبع إن كانت هناك حاجة لذلك، مشيرا إلى أنه “لا يعلم مدى استمرار إغلاقات مصافي النفط”.

وبحسب وكالة الطاقة فإن المخزونات التجارية الأمريكية الحالية تبلغ نحو 1.3 مليار برميل من بينها 450 مليون برميل من الخام. ويستثنى من ذلك مخزونات البترول الاستراتيجية.

وتستهلك الولايات المتحدة نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا نصفها تقريبا لإنتاج البنزين.

 

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