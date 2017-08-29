الأخضر يتعثر بخسارة مخيبة للآمال أمام الإمارات

خسر الأخضر مباراته أمام شقيقه الإماراتي بهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في التصفيات الآسيوية لكأس العالم في روسيا 2018.

بكرّ المنتخب الأخضر بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعب الوسط نواف العابد عند الدقيقة 20، وفي أقل من دقيقة سجل المهاجم علي مبخوت هدف التعادل للإمارات عند الدقيقة 21.

وفي الشوط سجل المنتخب الإماراتي هدفه الثاني من تسديدة قوية من المهاجم أحمد خليل عند الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة ارتفع الشقيق الإماراتي برصيده إلى 13 نقطة فيما تجمد رصيد الأخضر عند 16 نقطة لتتعقد حسابات الأخضر في الوصول إلى مونديال موسكو.