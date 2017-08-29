خادم الحرمين الشريفين يوجه باستضافة المعمرة ماريا وتقديم الرعاية اللازمة لها

وجّه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله باستضافة المعمّرة الإندونيسية السيدة “مريم مرغاني محمد” البالغة من العمر 104 سنوات، مع مرافقيْها، ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين، تقديراً لحالتها الصحية التي تتطلّب العناية الفائقة والاهتمام اللازم. وقد توجّهت الحاجة مريم مرغاني محمد بالشكر والثناء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على هذه الاستضافة وعلى ما حظيت به من عناية ورعاية وتقديم التسهيلات والخدمات المميزة لها. مؤكدة أن هذا الاهتمام هو تجسيد لمدى العناية التي توليها المملكة لضيوف الرحمن وما توفره من خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين. وقد عبّرت عن شعورها بالغبطة والثناء لهذه الاستضافة، ولوصولها سالمة إلى الأماكن المقدسة، موضّحة أن الله أكرمها بهذه العناية والرعاية ممّن نذر نفسه لخدمة حجاج بيت الله الحرام من كل مكان، سائلة الله أن يُجزل المثوبة لمقام خادم الحرمين الشريفين وأن يجعل ذلك في موازين أعماله.