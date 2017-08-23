مارفيك: لم نقدم المستوى المطلوب.. ولدينا مشكلة بدنية

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فان مارفيك أن على المنتخب التحسن من الناحية البدنية، مشيرا إلى أن الحالة البدنية للاعبين اليوم في المباراة أمام الإمارات لم تكن بالشكل المطلوب.

وقال مارفيك عقب خسارة المنتخب السعودي بهدفين لهدف في الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018: “كان بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل.. ربما علينا التحسن أكثر من الناحية البدنية”.

وأشار مارفيك إلى أن المنتخب كان عليه أن يعود للمباراة بعد هدف الإمارات الثاني ولكن ذلك لم يتحقق رغم إشادته بالأداء في آخر 25 دقيقة.

وعن المباراة الأخيرة أمام اليابان، ذكر: “سننتظر أولا نتيجة مباراة اليابان واستراليا، وبعد ذلك يجب أن نتحسن بدنيا بشكل أكبر استعدادا للمباراة الأخيرة التي سنواجه فيها اليابان”.