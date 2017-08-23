قرار “فيتش” يضغط على بورصة قطر للهبوط

هبطت بورصة قطر اليوم الثلاثاء متأثرة بخفض وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للبلاد.

ويهدد خفض التصنيف بارتفاع تكلفة التمويل للبنوك القطرية التي تسعى إلى تعويض الودائع والقروض التي سحبتها منه دول عربية أخرى، على خلفية الأزمة الخليجية.

وتراجعت أسهم معظم البنوك القطرية بعد هبوط سهم بنك قطر الوطني 1.3%، كما انخفض مؤشر بورصة قطر 0.9% إلى 8859 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ أوائل يوليو/تموز الماضي، وكذلك تراجع سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) بنحو 2.8%.

وخفضت وكالة “فيتش”، يوم أمس الاثنين، تصنيفها الائتماني لقطر درجة واحدة إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى تأثير العقوبات التي فرضتها بعض الدول العربية على الدوحة.