 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توظف التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توظف التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توظف التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن
المناطق - عادل الزهراني
نشرت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أجهزة تواصل في المراكز التوجيهية وصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة ومطار الطائف الدولي والتي تعذي هواتف الحجاج والمعترين والزوار بمواد توعوية تتعلق بالحج والعمرة والزيارة بـ 15 لغة حية ضمن توظيف التقنية في أعمال التوعية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الخدمات التي تتيح لضيوف الرحمن اختصار الجهد والوقت في البحث عن المعلومة التوعوية الصحيحة التي تعينهم على إتمام حجهم وتعلم دينهم، وقد بلغت الموضوعات التوعوية المتخصصة التي وفرتها الرئاسة في الحج وما يتعلق بالأماكن التي يرتادها الحجاج لزيارتها إلى 118 مادة مرئية و 1005 مواد صوتية و 228 من كتاباً ومطوية.
الجدير بالذكر أن هذه البرامج النوعية تأتي امتداداً لجهود الرئاسة العامة الميدانية والتوجيهية في الميادين والمراكز التوجيهية بمتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، تحقيقاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – في الاهتمام ورعاية حجاج بيت الله الحرام .

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