 إعادة فتح الطريق الاستراتيجي بغداد-عمان غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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إعادة فتح الطريق الاستراتيجي بغداد-عمان غدا

إعادة فتح الطريق الاستراتيجي بغداد-عمان غدا
المناطق - العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أن معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن سيستأنف عمله غدا الأربعاء.

وكان مجلس محافظة الأنبار قد أعلن، في أغسطس الماضي عن إعادة افتتاح معبر طريبيل الحدودي مؤقتا للاختبار، مبينا أن ذلك جاء تمهيدا لافتتاحه رسميا.

وتأتي إعادة فتح المعبر تتويجا للمساعي المكثفة التي بذلتها الحكومة العراقية من أجل إقناع الأردن باستئناف حركة المرور في المعبر الذي يقع على طريق بغداد-عمّان الاستراتيجي.

ووردت في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة أنباء بأن الأردن يشترط لإعادة فتح المعبر الحصول على ضمانات أمريكية بسلامة المسافرين المارين بمحافظة الأنبار العراقية التي لم تحقق القوات العراقية فيها الانتصار النهائي على تنظيم “داعش”.

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