 بعد خسارة الأخضر.. الجمهور السعودي هل سنتأهل أم نبكي الماضي الجميل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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بعد خسارة الأخضر.. الجمهور السعودي هل سنتأهل أم نبكي الماضي الجميل

بعد خسارة الأخضر.. الجمهور السعودي هل سنتأهل أم نبكي الماضي الجميل
المناطق - عادل الزهراني

تفاعل  رواد  شبكات  التواصل الاجتماعي  وعلى  موقع  تويتر  بعد خيبة أمل امتزجت بامتعاض، فلا منتخبٌ يروي، ولا مدربٌ يبني! منتخبٌ ينقصه “عموري” يهزم منتخبنا شر هزيمة! صعّبها “السهلاوي”، وضيّقها “الفرج”، وأضاعها “مارفيك”! تاركين للمشجع السعودي الورقة والقلم ليبحث عن سبيل التأهل فهل  نريد  التأهل  بحسابات  معقدة  أم  سنظل  نذكر  الماضي  الجميل  علق  الكثير  تحت  وسم  #السعودية_الامارات  بعد الخسارة  الغير  متوقعة  بعد  السيطرة  السعودية  في  الشوط  الأول. ..

و هذه بعض ردود الأفعال من تويتر :

أحمد  الشمراني
‏اخجلوا……..!!!!
هل هذا منتخب وطن….؟؟؟
…انسوا كاس العالم….!!
– فيصل أبو اثنين
“‏كانت المباراة سهلة والمعنويات عالية وكأس العالم قريب منا، لكن مارفيك كان له رأي آخر! اخترنا الطريق الصعب أمام اليابان ونحن إن شاء الله قادرين”.- وليد  الفراج

حسبي الله ونعم الوكيل.
– طلال الرشيد
“‏ولو خدمنا الحظ أيضاً في هذه المباراة، بالعقل والمنطق هل هذا المنتخب سيشرفنا في روسيا؛ لعل في الأمر خيرة، ‏مبروك للشقيقة الإمارات ويستاهلون”.- عبدالله الفقيّر
“‏مارفيك لا يتابع ولا يتواجد، أبعد طارق كيال، وقتل الطموح بلا حسيب ولا رقيب، المنتخب للجميع وليس لأسماء، مؤشر انضمام اللاعبين في العالم العطاء”.

-سلطان السيف
“‏حسابياً من مصلحتنا فوز المنتخب الاسترالي، منطقياً موقفنا صعب صعب صعب”.

– ماجد  النفيعي  ..
خسارة محبطة للجماهير #السعودية ، سنلعب على نتائج الآخرين ، بسبب ضعف العمق ونوم الهجوم وتغييرات مارفيك وغياب الروح

– مهره ..
يبدو أننا سنظل نعيش على ذكريات الماضي الجميل .

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