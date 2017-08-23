 بحضور الذويبي والعصيمي 35 كشاف من تعليم الطائف يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

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بحضور الذويبي والعصيمي 35 كشاف من تعليم الطائف يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن

بحضور الذويبي والعصيمي 35 كشاف من تعليم الطائف يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن
المناطق - عادل الزهراني
يتسابق 35 كشاف من تعليم الطائف بمتابعة 10 قادة كشفيين في تقديم خدماتهم التطوعية لضيوف الرحمن في ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ، فيما وقف مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي وبرفقة مشرف عام النشاط الكشفي بالوزارة نوح الغانمي ومدير ادارة النشاط الطلابي سامي العصيمي على الجهود التي يقدمها الكشافة لخدمة الحجاج  ، ويعمل كشافة تعليم الطائف العاملين  بالمركز الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بميقات قرن المنازل على مدار الساعة لتقديم العديد من الخدمات للحجاج القادمين عبر البر والمتجهين الى المشاعر المقدسة وتتمثل في ارشاد الحجاج الى مواقع مرافق الميقات ومقرات لجان التوعية ، وتوزيع مطبوعات وزارة الشؤون الاسلامية بالتنسيق مع مندوب وزارة الشؤون الاسلامية ، ومساعدة الحجاج كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ، وتوزيع المياة والمرطبات المتوفرة على الحجاج ، وارشاد الحجاج التائهين الى مواقع مواقف الحافلات ، ومساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ المهام حسب طلب تلك الجهات وبما يتناسب مع قدرات الكشافة ، ونوه مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي بالجهود الكبيرة التي تقدمها كشافة الطائف في خدمة ضيوف الرحمن والاعمال التطوعية الكبيرة التي يقدمونها . مشيرا الى ان خدمة ضيوف الرحمن شرف لكل مواطن . داعيا الله لهم التوفيق.

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