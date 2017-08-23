المالية الأمريكية تجمد حسابات أمين خزانة “داعش”

فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات ضد من يسمى بأمين الخزانة العام لـ”داعش”، سليم مصطفى محمد المنصور.

وقالت المالية الأمريكية في بيان صدر اليوم الثلاثاء إنه بموجب العقوبات “تم تجميد جميع مصالح المنصور المالية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية”.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات التقييدية بحق أمين خزانة “داعش” اتخذت في سياق التعاون بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية في مجال مكافحة نشاط التنظيم الإرهابي.

وقال جون سميث، رئيس قسم مراقبة الأصول الأجنبية للوزارة المالية الأمريكية في البيان نفسه: “تواصل وزارة المالية العمل بالتعاون الوثيق مع حكومة العراق من أجل الكشف عن الشبكات المالية لـ”داعش” داخل الأراضي الخاضعة لسيطرته وخارجها”.