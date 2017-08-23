 المالية الأمريكية تجمد حسابات أمين خزانة “داعش” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 7 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 29 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المالية الأمريكية تجمد حسابات أمين خزانة “داعش” بحضور الذويبي والعصيمي 35 كشاف من تعليم الطائف يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن بعد خسارة الأخضر.. الجمهور السعودي هل سنتأهل أم نبكي الماضي الجميل إعادة فتح الطريق الاستراتيجي بغداد-عمان غدا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توظف التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن الصحة تجهز 4 مستشفيات بـ 600 سرير و46 مركزاً صحياً بعرفات لخدمة الحجاج قرار “فيتش” يضغط على بورصة قطر للهبوط أبطال الطائي لمنتخب الجودو مارفيك: لم نقدم المستوى المطلوب.. ولدينا مشكلة بدنية ضمت عددا من أسر الشهداء.. تعاوني الدعوة والارشاد بأحد المسارحة يسيير حملة الحج السادسة قنصلية المملكة في هيوستن تؤكد سلامة جميع السعوديين ونقلهم إلى أماكن آمنة نائب رئيس اليمن: قيادة السعودية أجهضت مخطط إيران ببلادنا

المالية الأمريكية تجمد حسابات أمين خزانة “داعش”

المالية الأمريكية تجمد حسابات أمين خزانة “داعش”
المناطق - وكالات

فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات ضد من يسمى بأمين الخزانة العام لـ”داعش”، سليم مصطفى محمد المنصور.

وقالت المالية الأمريكية في بيان صدر اليوم الثلاثاء إنه بموجب العقوبات “تم تجميد جميع مصالح المنصور المالية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية”.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات التقييدية بحق أمين خزانة “داعش” اتخذت في سياق التعاون بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية في مجال مكافحة نشاط التنظيم الإرهابي.
وقال جون سميث، رئيس قسم مراقبة الأصول الأجنبية للوزارة المالية الأمريكية في البيان نفسه: “تواصل وزارة المالية العمل بالتعاون الوثيق مع حكومة العراق من أجل الكشف عن الشبكات المالية لـ”داعش” داخل الأراضي الخاضعة لسيطرته وخارجها”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>