سماء غائمة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا على مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة.

وأفادت الهيئة في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة الحالية في مكة المكرمة 42 درجة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 10 -35 كيلو مترا في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 44 وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة .

وفي مشعري منى وعرفات فقد بلغت درجة الحرارة 41، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 10 – 35 كيلو مترا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر مزدلفة إلى 42 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 – 35 كيلو متراً في الساعة .

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 – 35 كيلو مترا في الساعة.