 تحت شعار ” سقيا الحاج والمعتمر شرف لنا ” جمعية البر الخيرية بيلملم توزع مياه السقيا للحجاج والمعتمرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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تحت شعار ” سقيا الحاج والمعتمر شرف لنا ” جمعية البر الخيرية بيلملم توزع مياه السقيا للحجاج والمعتمرين

تحت شعار ” سقيا الحاج والمعتمر شرف لنا ” جمعية البر الخيرية بيلملم توزع مياه السقيا للحجاج والمعتمرين
المناطق - عادل الزهراني
صرح الشيخ أحمد بن علي الفهمي رئيس مجلس إدارة  جمعية البر الخيرية بيلملم أن الجمعية  جهزت قرابة خمسة ملايين عبوة مياه مبردة ، بدأت في توزيعها على الحجاج والمعتمرين والمساجد ومساكن الحجاج الفقراء بمكة، ضمن مشروع سقيا الحاج لعام ١٤٣٨، الذي تقيمه الجمعية تحت إشراف ومتابعة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة .

يذكر أن مشروع سقيا الحاج يقام للسنة الثانية على التوالي، وقد تم توزيع أكثر من مليونين ونصف عبوة العام الماضي .

كما أوضح مدير عام الجمعية الأستاذ يحي بن علي الفهمي أن التوزيع إنطلق منذ بداية شهر ذو الحجة ويستمر حتى نهايته وذلك تمشياً مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشرفين الساعية إلى خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار
“خدمة الحاج والمعتمر شرفا لنا ”

ويتأتى هذا الجهد بالتعاقد مع مؤسسة باذل التطوعية  بمكة المكرمة في إطار التعاون المشترك فيما بينهما خاصة وأن مؤسسة باذل لديها الاستعدادات الكاملة في تنظيم وتسويق وتنفيذ مثل هذه المبادرات التطوعية والإجتماعية بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ التي تسعى الى زيادة عدد المتطوعين والتنمية  المستدامة لدى الجمعيات الخيرية .

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