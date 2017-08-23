فريق طبى ينقذ قدم سبعينى من البتر

قام فريق طبى جراحى بمشاركة استشارى التجميل والعظام بمستشفى الملك فهد بإنقاذ قدم وساق رجل مقيم من البتر بعد التهابه وتهتك الكاحل الأيسر وفقد جلدى وعظمى بالكاحل الأيسر ما أفقده الحركه والسير.

وقام الفريق الطبى المكون من الدكتور سالم باسلامه استشارى الجراحه العامه والدكتور عبد الهادى العمودى استشارى جراحه العظام والاليزاروف والدكتور ياسر بدرالدين استشارى جراحه التجميل، بتثبيت الكاحل بمثبت خارجى وتنظيف الأنسجة الميتة.

وقام الدكتور ياسر بدر الدين بتغطية الجزء المفقود من الكاحل بشرائح جلديه من الساق واستغرقت الجراحة ساعتين ونصف،

والمريض الآن في حاله مستقرة بعد نجاح العملية وإنقاذ قدم وساق المريض من البتر.