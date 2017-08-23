 حجاج اليمن.. فرقهم الانقلاب وجمعتهم مكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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حجاج اليمن.. فرقهم الانقلاب وجمعتهم مكة

حجاج اليمن.. فرقهم الانقلاب وجمعتهم مكة
المناطق - الرياض

قضى الحاج اليمني محمد مقبل الثلاثة أعوام الماضية في قرية حبيش بمحافظة إب اليمنية متمسكا بأداء فريضة الحج لأول مرة في حياته، وأيضا لقاء زوجته التي فرت من البلاد إلى ابنها بالسعودية بعد الانقلاب الحوثي.

ووفقا لـ”سكاي نيوز”، يقول الحاج الذي تخطى عمره الثمانين عاما وبدت عليه آثار الزمن، لسكاي نيوز عربية:” كنت أريد أداء فريضة الحج العام الماضي لكن لم أوفق.. لكن هذا العام اتصلوا بي وأخذوا أوراقي والحمد لله توفقت”.

والحاج مقبل واحد من بعثة كبيرة تضم 24 ألفا و245 يمنيا من كافة المحافظات اليمنية، استقبلتهم المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأتى الحجاج اليمنيون عبر معبر الوديعة الحدودي في سيولة ملحوظة اختفت فيها مظاهر التكدس على المعبر، حسبما قال حجاج ومسؤلو البعثة لسكاي نيوز عربية.

وقال الحاج مقبل أثناء جلوسه في بهو أحد الفنادق التى تستضيف حجاج اليمن في مكة: ” كانت الأمور طيبة وفي تسهيلات كثيرة.. الحمد لله”.

وتعاني المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من صعوبات تعترض حياة الناس، خاصة تدهور الوضع الأمني وقمع المدنيين.

 

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