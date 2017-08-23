 أسعار الذهب تتخطى 1317 دولارا للأوقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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أسعار الذهب تتخطى 1317 دولارا للأوقية

أسعار الذهب تتخطى 1317 دولارا للأوقية
المناطق - وكالات

صعدت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة وضغط بشدة على الدولار والأسهم.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1317.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 1322.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع الذهب 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف مايو أيار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.6 بالمئة إلى 1323 دولارا للأوقية.

واكتسب المعدن النفيس دعما أيضا من الضبابية المحيطة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أثارت تصريحاته بشأن إغلاق الحكومة المخاوف الأسبوع الماضي.

 

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