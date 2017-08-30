1.89 مليون حاج وصلوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك الحج

وصل حتى الساعة الثانية عشر من صباح اليوم، 1.89 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك الحج.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في مؤتمر، عن إعادة أكثر من 400 ألف حاج إلى بلادهم لعدم حصولهم على تراخيص حج.

وقال إن “50%” من حجاج بيت الله زاروا المسجد النبوي بالمدينة المنورة، في حين سيزور الـ 50% الآخرين المسجد النبوي بعد موسم الحج.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن انتهاء المرحلة الاولى من خطة الحج بلا حوادث، وتضمنت استقبال حجاج بيت الله الحرام.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج إن 19500 حافلة نقلت الحجاج في رحلات من المدينة المنورة الى مكة، حيث تجاوز عدد الرحلات 38 ألف رحلة، بلغت نسبة الأعطال فيها أقل من نصف بالمئة. وستنقل 9 آلاف حافلة الحجاج إلى منى بدءاً من مساء اليوم.