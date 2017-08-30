 1.89 مليون حاج وصلوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

1.89 مليون حاج وصلوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك الحج إخلاء مطار ليفربول بعد العثور على طرد مريب أسعار الذهب تتخطى 1317 دولارا للأوقية الأمير فيصل بن بندر يعزي أسرة البلطان في وفاة ابنهم عبدالله حجاج اليمن.. فرقهم الانقلاب وجمعتهم مكة فريق طبى ينقذ قدم سبعينى من البتر تحت شعار ” سقيا الحاج والمعتمر شرف لنا ” جمعية البر الخيرية بيلملم توزع مياه السقيا للحجاج والمعتمرين سماء غائمة في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وجدة المالية الأمريكية تجمد حسابات أمين خزانة “داعش” بحضور الذويبي والعصيمي 35 كشاف من تعليم الطائف يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن بعد خسارة الأخضر.. الجمهور السعودي هل سنتأهل أم نبكي الماضي الجميل إعادة فتح الطريق الاستراتيجي بغداد-عمان غدا

1.89 مليون حاج وصلوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك الحج

1.89 مليون حاج وصلوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك الحج
المناطق - الرياض

وصل حتى الساعة الثانية عشر من صباح اليوم، 1.89 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك الحج.

وكشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، في مؤتمر، عن إعادة أكثر من 400 ألف حاج إلى بلادهم لعدم حصولهم على تراخيص حج.

وقال إن “50%” من حجاج بيت الله زاروا المسجد النبوي بالمدينة المنورة، في حين سيزور الـ 50% الآخرين المسجد النبوي بعد موسم الحج.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن انتهاء المرحلة الاولى من خطة الحج بلا حوادث، وتضمنت استقبال حجاج بيت الله الحرام.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج إن 19500 حافلة نقلت الحجاج في رحلات من المدينة المنورة الى مكة، حيث تجاوز عدد الرحلات 38 ألف رحلة، بلغت نسبة الأعطال فيها أقل من نصف بالمئة. وستنقل 9 آلاف حافلة الحجاج إلى منى بدءاً من مساء اليوم.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>