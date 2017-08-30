إحباط لتهريب 3700 قرص ترامادول إلى المملكة داخل 4 بطات !

ألقت اجهزة الامن بمطار سوهاج الدولي، القبض على فتاة اثناء إنهاء إجراء سفرها إلى السعودية، وبحوزتها 3700 قرص من عقار الترامادول المخدر وقطعة أفيون يقترب وزنها من ربع كيلو جرام، مخبأة داخل بط مذبوح ومجمد.

وقال مصدر أمني مسؤول انه تم القبض على فتاة تدعى هـ. ح، 24 سنة، مقيمة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك اثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن الرحلة 463 التابعة لشركة آير كايرو المتجهة الى الرياض، حيث عثر بحوزتها على آلالاف من أقراص الترامادول المخدر وقطعة من نبات الأفيون المخدر تزن حوالي 200 جرام، مخبأة داخل بط محشي بحقائبها و أمتعتها.

وذكرت المتهمة أنها تسلمت الحقيبة التي يتواجد بها البط من والدة إحدى صديقاتها لتوصيلها إلى نجلها المقيم بالرياض.

وتم احالة المتهمة الي النيابة التي تولت التحقيق