 هل تعلم أن عربات التسوق أكثر 361 مرة تلوثاً من الحمام !! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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هل تعلم أن عربات التسوق أكثر 361 مرة تلوثاً من الحمام !!

هل تعلم أن عربات التسوق أكثر 361 مرة تلوثاً من الحمام !!
المناطق - الرياض

إن كنت من محبي تناول الطعام، أو قرمشة بعض الشيبس أو غيره، وأنت تدفع عربة التسوق في السوبرماركت على سبيل المثار، عليك أن تعيد التفكير ملياً بتلك العادة، لأنها تحمل من المخاطر أكثر مما تتصور.

وبينت دراسة أجريت عبر American study by Reusethisbag أن ثلاثة أرباع العربات تحتوي على عدد من البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي، ومنها السالمونيللا وإيكولي.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة البكتيريا والجراثيم تترواح بين “محل” أو سويرماركت وآخر، حسب معايير النظافة المتبعة، ونوعية السلع المباعة، إلا أنها في أحسن الأحوال تبقى نسبة الجراثيم على العربات أكثر 3 مرات من تلك المتواجدة على مقابض أبوب المطابخ على سبيل المثال، وفي أسوئها، أكثر 361 مرة من الجراثيم المتراكمة على مقابض أبوب الحمامات.

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