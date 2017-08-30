عبدالله بن زايد يحذر من مطامع إيران وتركيا في المنطقة.. تتصرفان كدولتين استعماريتين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن موسكو تدعم الرياض في قضية توحيد المعارضة السورية. وطالب لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في أبوظبي أمس (الثلاثاء)، المعارضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

فيما حذر وزير الخارجية الإماراتي، من مطامع إيران وتركيا تجاه دول المنطقة، لافتا إلى إقدام بعض الأطراف على ضرب السيادة السورية، وقال إنه يتحدث صراحة عن تركيا وإيران اللتين تتطلعان بنظرة استعمارية للمنطقة العربية.

وشدد على أنه لا حل في سورية دون توقفهما عن التصرف كدولتين استعماريتين. ودعا إلى الاستفادة من فرصة مناطق خفض التوتر.