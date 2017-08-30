 تعليم الخرج يقر ٧٩ برنامج تطوير مهني لرفع كفاءة المخرجات التعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تعليم الخرج يقر ٧٩ برنامج تطوير مهني لرفع كفاءة المخرجات التعليمية عبدالله بن زايد يحذر من مطامع إيران وتركيا في المنطقة.. تتصرفان كدولتين استعماريتين هل تعلم أن عربات التسوق أكثر 361 مرة تلوثاً من الحمام !! إحباط لتهريب 3700 قرص ترامادول إلى المملكة داخل 4 بطات ! وزير النقل المصري: جسر الملك سلمان أكبر مشروع عالميا.. وتسلمنا أول دراسة عنه نائب رئيس اليمن: القيادة السعودية أجهضت مخطط إيران التدميري في بلادنا فصل جديد من التوتر بين طرفي الانقلاب في اليمن 1.89 مليون حاج وصلوا من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك الحج إخلاء مطار ليفربول بعد العثور على طرد مريب أسعار الذهب تتخطى 1317 دولارا للأوقية الأمير فيصل بن بندر يعزي أسرة البلطان في وفاة ابنهم عبدالله حجاج اليمن.. فرقهم الانقلاب وجمعتهم مكة

تعليم الخرج يقر ٧٩ برنامج تطوير مهني لرفع كفاءة المخرجات التعليمية

تعليم الخرج يقر ٧٩ برنامج تطوير مهني لرفع كفاءة المخرجات التعليمية
المناطق - الخرج

اعتمد سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار الخطة التنفيذية لبرنامج التطوير المهني للبنين والبنات ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨ /١٤٣٩.
‎حيث يمثل الاستعداد الجيد, خطوة غاية في الأهمية لتهيئة المنشأة التعليمية من جميع الجوانب, وذلك لاستكمال تهيئة منظومة العملية التربوية والتعليمية من كوادر بشرية وتجهيزات وخطط ومهام وغيرها, بحيث تتهيأ البيئة التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات قبل إنطلاقة العام الدراسي الجديد.
‎ وتعد التهيئة المهنية من أهم عناصر دعم جاهزية عمليات التعليم والتعلم, حيث يسهم التطوير المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية بدور حيوي في تحقيق غايات التنمية والتعليم من خلال رفع مستوى الأداء لجميع العاملين, تحسين بناء وإعداد الخطط التنفيذية وتحقيق الجودة والإتقان في توزيع الأدوار والمهام التربوية والتعليمية.
الخطة التي جاءت في ٧٩ برنامجا صممت بناءًا على حاجة الميدان ومن خلال استطلاعات العام المنصرم، وتهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الميدان التعليمي كون ذلك ينعكس على المخرجات ويزيد من تميز الخبرات في المدارس.
وقد شملت الخطة كافة الأقسام والإدارات والفئات المستهدفة، من معلمين ومعلمات، إداريين وإداريات، مشرفين ومشرفات، روؤساء أقسام وموظفين في التعليم العام، الأهلي، الأجنبي، تعليم الكبار والكبيرات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>