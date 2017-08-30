تعليم الخرج يقر ٧٩ برنامج تطوير مهني لرفع كفاءة المخرجات التعليمية

اعتمد سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار الخطة التنفيذية لبرنامج التطوير المهني للبنين والبنات ضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم ١٤٣٨ /١٤٣٩.

‎حيث يمثل الاستعداد الجيد, خطوة غاية في الأهمية لتهيئة المنشأة التعليمية من جميع الجوانب, وذلك لاستكمال تهيئة منظومة العملية التربوية والتعليمية من كوادر بشرية وتجهيزات وخطط ومهام وغيرها, بحيث تتهيأ البيئة التعليمية لاستقبال الطلاب والطالبات قبل إنطلاقة العام الدراسي الجديد.

‎ وتعد التهيئة المهنية من أهم عناصر دعم جاهزية عمليات التعليم والتعلم, حيث يسهم التطوير المهني المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية بدور حيوي في تحقيق غايات التنمية والتعليم من خلال رفع مستوى الأداء لجميع العاملين, تحسين بناء وإعداد الخطط التنفيذية وتحقيق الجودة والإتقان في توزيع الأدوار والمهام التربوية والتعليمية.

الخطة التي جاءت في ٧٩ برنامجا صممت بناءًا على حاجة الميدان ومن خلال استطلاعات العام المنصرم، وتهدف إلى رفع كفاءة العاملين في الميدان التعليمي كون ذلك ينعكس على المخرجات ويزيد من تميز الخبرات في المدارس.

وقد شملت الخطة كافة الأقسام والإدارات والفئات المستهدفة، من معلمين ومعلمات، إداريين وإداريات، مشرفين ومشرفات، روؤساء أقسام وموظفين في التعليم العام، الأهلي، الأجنبي، تعليم الكبار والكبيرات.