 تقنية جديدة يمكنها شحن هاتفك الذكى من الملابس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 8 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 30 أغسطس 2017 ميلاديا

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تقنية جديدة يمكنها شحن هاتفك الذكى من الملابس

تقنية جديدة يمكنها شحن هاتفك الذكى من الملابس
المناطق - وكالات

طور العلماء تقنية جديدة من شأنها توفير طريقة جديدة لشحن الهواتف الذكية، بشكل يجعل المستخدم لا يحتاج إلى حمل شاحن الهاتف الخاص به عند التحرك إلى أى مكان، وتعمل تقنية الشحن الجددية من خلال غزل مطوى يدعى “تويسترون” مصنوع من أنابيب الكربون النانوية التى يمكن أن تولد قوتها الخاصة.

ويمكن استخدام الغزل “yarn” فى مجموعة من المنتجات، بما فى ذلك الملابس الذكية، والأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهذا يعنى أنه من الممكن أن يتم شحن الهاتف من خلال الملابس.

وقال كارتر هاينز، المؤلف الرئيسى للدراسة التى نشرت فى مجلة العلوم، أن تقنية الشحن الجديدة تستغل قدرة الأنابيب النانوية لنقل الحركة والطاقة الكهربائية، وهناك العديد من التطبيقات الممكنة التى يمكن أن تفيد فيها تقنية الشحن الجديدة.

وذكر موقع “ديلى ميل” البريطانى، أن الاختبارات أظهرت أن الـ yarn وزنه أقل من ذبابة، ويمكن أن يضيء ضوء LED صغير، وعند خياطتها فى تى شيرت، يمكن أن تستشعر أجهزة استشعار التنفس باستخدام التمدد الناجم عن حركة الصدر الذى يتسع عند كل استنشاق، وليس هذا فقط بل أن تقنية الطاقة الجديدة يمكن أن تستخدم لتشغيل الأجهزة المتصلة بالإنترنت والملابس الذكية.

جدير بالذكر أن هناك العديد من التقنيات والابتكارات التى ظهرت الفترة الماضية وتهدف إلى التغلب على مشكلة بطارية وشحن الهواتف والأجهزة الذكية، ولكن من غير المتوقع أن تكون متاحة للمستخدمين فى الواقع قريبا.

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